Kreative Entdeckungstour

Die "Kunstkracher"-Kunstschule Bamberg lädt am Sonntag, 23. September, von 10 bis 16.30 Uhr alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ins Jugendzentrum am Margaretendamm ein. Dabei können sich die Besucher in fünf offenen Werkstätten kreativ beteiligen. Am Vormittag und Nachmittag locken zwei Werkstattzeiten (10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr) zum Mitmachen ein, von 16 bis 16.30 Uhr findet eine Abschlusspräsentation mit Ergebnissen aus allen Werkstätten statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Des Weiteren weist die Kunstschule Bamberg auf neue Kurse und Workshops im Herbst- und Winterhalbjahr hin. Zur Auswahl stehen eintägige, mehrtägige und regelmäßige Bildungsangebote, in denen auf lebendige, ungezwungene Art und Weise künstlerische Fähigkeiten vermittelt und vertieft werden. Das vollständige Kreativprogramm Herbst und Winter gibt es unter www.kunstkracher.de. Veranstaltungsort sind die jeweiligen Ateliers und Werkstätten der Kursleitenden. Anmeldungen zu den Aktionen sind ab sofort bis eine Woche vor Kurs- oder Workshopbeginn bei der jeweiligen Kursleitung oder per E-Mail an die Adresse hallo@kunstkracher.de oder unter der Telefonnummer 0951/871404 möglich. red