Kreativ-Werkstatt im Spielzeugmuseum

Wenn die Nächte wieder länger werden, erfreuen sich Klein und Groß am Glanz des warmen Kerzenscheins. Am Samstag, 16. November, haben Kinder ab fünf Jahren im Rahmen der Kinder-Kreativ-Werkstatt des Spielzeugmuseums die Möglichkeit, zusammen mit der Kerzenmacherin Christine Alberth eigene Kerzen in verschiedenen Formen und Farben anzufertigen. Der erste Kurs findet von 13 bis 14.30 Uhr statt, der zweite von 15 bis 16.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 09568/5600 oder per E-Mail: info@spielzeugmuseum-neustadt.de. red