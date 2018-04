Kreativ und erfinderisch

In der Geschäftsstelle Uehlfeld der Raiffeisenbank Uehlfeld-Dachsbach fand unlängst die Preisübergabe der Ortspreise des 48. Internationalen Jugendwettbewerbes "jugend creativ" statt. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Uehlfeld-Dachsbach, Andreas Rittmayer, erklärte, dass es den Wettbewerb "jugend creativ" nun schon seit 48 Jahren gibt. Neben Deutschland wird er auch in Finnland, Frankreich, Südtirol, Österreich und der Schweiz durchgeführt. Es werden jedes Jahr bis zu 700 000 Bilder eingereicht, wobei der Großteil von etwa 500 000 Beiträgen auf Deutschland entfällt.

Das Thema des Wettbewerbs wird jährlich neu vorgegeben. Diesmal lautete es "Erfindungen verändern unser Leben". Die Schüler haben wieder viele tolle Bilder gemalt. Ihre Erfindungen umfassten zum Beispiel einen Putz-Roboter, der bei der Hausarbeit hilft, einen solarbetriebenen Bus, der die Umwelt schont, oder einen fliegenden Schuh, damit man schneller vorankommt. Rittmayer lobte das Engagement der Kinder, die den Wettbewerb durch ihre Ideen und die Freude am künstlerischen Arbeiten zu etwas ganz Besonderem machen würden. Dafür wurden nun 20 kleine Künstler mit Geschenken belohnt.



Kalender als Krönung

Bei der Auswahl der Ortspreise entscheidet das Glück, ob ein Bild einen Preis bekommt oder nicht. Zusätzlich besteht aber auch noch die Möglichkeit, dass die Bilder für den Raiffeisen-Kunst-Kalender 2019 ausgewählt werden. Hierbei werden die schönsten Bilder aller Jahrgangsstufen von den Lehrern ausgesucht. "Mit Sicherheit keine leichte Aufgabe", so Rittmayer.

Anlässlich der Kalenderübergaben im Herbst werden auch immer Spenden aus dem Raiffeisen-Gewinnspartopf an die beiden Schulen übergeben. Damit werden dann wieder neue Materialien für den Kunstunterricht angeschafft, wodurch die Talente der Kinder noch weiter gefördert werden können. Zum Schluss lud Andreas Rittmayer noch alle Kinder zum Raiffeisen-Jugend-Ausflug ein. Dieser findet am 9. Juni statt und es geht ins Freizeitland Geiselwind.

Tina Rudolf