Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Mandy Pörner den Kurs "Kreativ mit Papierstreifen" für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahre an. Die Teilnehmer lernen, wie man mit Papierstreifen beeindruckende Kreationen wie Blumen und Herzen formen kann. Der Kurs findet am Freitag, 1. März, ab 16 Uhr, in der Generationenbegegnungsstätte in Mitwitz statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach unter der Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red