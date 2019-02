Kreativ in der Waldwerkstatt

Das Steigerwald-Zentrum lädt am Sonntag, 10. März, um 14 Uhr zu einer Bastelveranstaltung in die Waldwerkstatt ein. Der Frühling steht vor der Tür und die Teilnehmer werden die Natur dabei unterstützen, tristes Grau in lebendiges Grün zu verwandeln. Dafür stellen sie gemeinsam Samenbomben her. Das sind kleine Erdkugeln, die Pflanzensamen enthalten. Passende Mischungen für Bienen und Schmetterlinge werden dabei kreiert. Weitere Infos unter Anmeldung unter der Telefonnummer 09382/319980. red