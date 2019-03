Kreativ hinter der Kamera

Junge Filmschaffende, Jugendgruppen und Schulklassen aus ganz Mittelfranken zeigen beim Jugendfilmfestival, was sie drauf haben. Aus einer Vielzahl von Einsendungen haben die Veranstalter ein buntes Programm mit 67 Kurzfilmproduktionen zusammengestellt, das Einblick in das kreative Schaffen der jungen Filmszene Mittelfrankens gibt, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch aus dem Raum Erlangen sind einige Beiträge dabei.

Eine breite Auswahl an spannenden, witzigen, tragischen und informativen Inhalten soll die Zuschauer an die Kinostühle fesseln - und das bei freiem Eintritt. Die unterhaltsame Vielfalt der Beiträge reicht vom charmanten Erstlingswerk bis hin zu erstaunlich professionell gemachten Filmen, so die Veranstalter. Am Wochenende vom 15. bis 17. März trifft sich die mittelfränkische Jugendfilm-szene im Cinecittà (Nürnberg), und jeder, der Spaß an erfrischend unkonventionellen Kurzfilmen hat, ist dazu eingeladen. Das Festival ist Höhepunkt und Abschlussveranstaltung des 31. mittelfränkischen Jugendfilmwettbewerbs.

In den Filmen geht es unter anderem um Liebe und Trennung, Lebens- und Zukunftsbewältigung, Ausgrenzung und Integration, Jugendkultur und die Suche nach dem eigenen Ich. Den Ideen der Wettbewerbsteilnehmer waren keine Grenzen gesetzt, und so finden sich beim Festival alle Themen und Genres: packende Kurzspielfilme, Nachdenkliches neben Witzigem, cliphafte Unterhaltung neben ansprechender Dokumentation. Auch das explizite Genre "Webvideo" mit YouTube-Formaten ist wieder dabei. Ihm widmet sich ein eigener Block am Samstag.

Workshops für die Jungfilmer

Für alle interessierten Jungfilmer gibt es am Samstag, 16. März, von 14 bis 16 Uhr zwei Workshops, in denen man Grundkenntnisse erwerben, vertiefen und auffrischen ("Von der Idee zum eigenen Film") oder Tipps zur Storyentwicklung erhalten kann ("Log Line, Outline, Plot Points - Hilfe oder Hürden beim Drehbuchschreiben?"). Die Workshops dauern zwei Stunden und finden parallel statt.

Den feierlichen Abschluss des Jugendfilmfestivals bildet die Preisverleihung am Sonntagabend. Die von unabhängigen Jurys ausgezeichneten Filme werden mit dem "Mittelfränkischen Jugendfilmpreis", einem Geldpreis, prämiert. Eine Auswahl qualifiziert sich außerdem für das bayerische Kinder- und Jugendfilmfestival 2020. Neben den Haupt- und Sonderpreisen der Jurys können auch die Zuschauer einen Preis vergeben und während des Festivals mit Stimmzetteln den Publikumspreis wählen.

Das detaillierte Festivalprogramm und weitere Informationen gibt es unter www.jugendfilmfestival.de. red