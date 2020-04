Kreativ die Zukunft aufleuchten lassen

Licht ist Hoffnung - und das Bauen der Design-dir-was-Lampen von "Kronach leuchtet" gerade jetzt, in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen, der perfekte Zeitvertreib und ein Stimmungsaufheller. Deshalb startet "Kronach leuchtet" die Design-dir-was-Aktion für das Jubiläum 2021 bereits jetzt und lobt einen Wettbewerb der schönsten und originellsten Do-it-yourself-Lampen aus. Als Gewinn lockt ein Essen für zwei im "KÖSTLichtZelt", einzulösen während des 15. Lichtfestivals vom 23. April bis zum 2. Mai 2021.

In Zeiten von Corona lautet das neue Motto: "Lass deine Zuversicht aufleuchten!" Vorkenntnisse für den zeitvertreibenden Bastelspaß sind laut einer Pressemitteilung keine erforderlich, und wirklich alle können mitmachen: Jung und Alt, allein oder als Familienprojekt. Alles, was man dazu benötigt, ist der Tischleuchten-Rohling von "Kronach leuchtet" (der kommt per Post), das restliche Material findet sich im Haus: Von Verpackungsmaterial, Urlaubsmitbringseln und Dachboden-Gerümpel bis zu Kellerfunden lässt sich alles zu wunderschönen Lampen und Lichtbringer-Mutmachern verarbeiten.

Und so geht's: Bastelset - bestehend aus Arbeitsleuchte oder Lampenfassung in Schwarz oder Weiß mit Stecker und LED-Leuchtmittel - anfordern unter andrea.lieb@kronachleuchtet.com. Einfach Name, Straße, Postleitzahl und Ort angeben. Mit dem Bastelset-Päckchen per Post kommt die Rechnung über 15 Euro zuzüglich Porto.

Diesmal begleitet "Kronach leuchtet" die Ideen und den Bau nur online. Einfach Bilder und Videos per Mail oder über Facebook senden. Auch in Corona-Zeiten gilt, dass mit der Teilnahme das Einverständnis erklärt wird, Fotos und Vorname zu veröffentlichen. Da es ein sinnvoller Zeitvertreib ist, der Spaß und Mut macht und bei dem nachhaltig eine eigene Design-Lampe entsteht, freut sich "Kronach leuchtet" auf rege Beteiligung und wird im Blog in der #bleibtgesund-Rubrik darüber berichten. Alle bis zum 1. Mai eingesandten Fotos nehmen an dem Wettbewerb teil und die Leuchten werden beim Jubiläumsfestival 2021 ausgestellt. red