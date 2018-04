"Kraxeln am Korches - eine Wanderung für geländegängige Familien bietet die Umweltstation Weismain am Pfingstmontag, 21. Mai, ab 13 Uhr an. Die Teilnehmer suchen Fossilien, lauschen Baummärchen und genießen die Aussicht. Schließlich endet die kleine Wanderung am Wirtshaus "Zur Steinernen Hochzeit" bei Kaffee, Kuchen und Streichelzoo. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz Waldfrieden (über Pfaffendorf, Richtung Kordigast).

Die Teilnehmergebühr beträgt für Erwachsene zwei Euro, Kinder dürfen kostenlos dabeisein. Anmeldungen bei der Umweltstation Weismain unter Telefon 09575/921455 oder per E-Mail: umweltstation@landkreis-lichtenfels.de.

Mitzubringen sind eine kleine Brotzeit und angemessene Kleidung. red