Krawietz/Mahut geben Satz nach 5:2 noch aus der Hand

Kevin Krawietz aus Witzmannsberg ist mit Doppelpartner Nicolas Mahut (Frankreich) im Viertelfinale des ATP-Turniers in Montpellier ausgeschieden. Die Zwei-Satz-Niederlage (4:6, 5:7) gegen den Kroaten Mate Pavic und den Serben Nikola Cacic war ärgerlich, denn das deutsch-französische Duo hatte den möglichen Match-Tiebreak nach der 5:2-Führung bereits vor Augen.

Den ersten Satz hatte das Balkan-Doppel im Griff. Bereits im ersten Spiel gelang dem Duo Pavic/Cacic das Break. Zwei Chancen auf ein Rebreak ließen Krawietz und Mahut liegen. In der Folge servierten Pavic/Cacic fast fehlerfrei, gewannen 14 von 15 Ballwechseln, wenn der erste Aufschlag im Feld landete. Nach genau einer halben Stunde war der Satz mit dem 4:6 aus Sicht von Krawietz/Mahut entschieden. Im zweiten Durchgang returnierte das deutsch-französische Doppel besser. Im vierten Spiel gelang das erste Break, im sechsten Spiel hatten Krawietz/Mahut weitere vier Breakbälle - nutzten aber keinen. Nach der 5:2-Führung verlor das an Nummer 1 gesetzte Doppel den Faden und alle "Big Points". Der Kroate und der Serbe verwandelten nach fünf gewonnenen Spielen in Folge ihren ersten Matchball. mg