Krawietz und Mies tanken Selbstvertrauen

Nach drei Erstrunden-Niederlagen im Jahr 2020 ist der Bann für das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies gebrochen. Der Witzmannsberger und der Kölner setzten sich am Dienstag in ihrer ersten Partie beim ATP-Turnier in Marseille mit 6:4, 6:7 (5:7), 10:6 nach genau 90 Minuten gegen das griechische Bruderpaar Stefanos und Petros Tsitsipas durch. Im Viertelfinale bekommen es die Deutschen am Donnerstag (Uhrzeit noch offen) mit Benoit Paire (Frankreich) und David Vega Hernandez (Spanien) zu tun, die Alexei Popyrin (Australien) und Alexander Bublik (Kasachstan) mit 4:6, 6:2, 10:5 eliminierten.

Die French-Open-Sieger starteten hochkonzentriert in das Match und servierten im ersten Satz nahezu fehlerlos. Die ersten vier Aufschlagspiele gewannen die Deutschen jeweils ohne Gegenpunkt, im siebten Spiel gelang ihnen mit der ersten Möglichkeit das Break. Erst beim Stand von 5:4 hatten Krawietz/Mies bei eigenem Service bei zwei Ballwechseln das Nachsehen, der Satz wurde trotzdem nach 30 Minuten gewonnen. Im zweiten Durchgang servierte das deutsche Duo ähnlich stark - mit Ausnahme des sechsten Spiels, in dem die Griechen ihren ersten Breakpunkt nutzten. Doch Krawietz/Mies antworteten mit einem Rebreak und schafften es in den Tiebreak. War dieser noch mit 5:7 verloren gegangen, hatte das fränkisch-rheinische Doppel im Match-Tiebreak schließlich das bessere Ende für sich. mg