Krawietz streckt sich vergebens

Fabrice Martin und Jeremy Chardy haben sich am Mittwoch in Basel beim Witzmannsberger Kevin Krawietz (links) und dem Kölner Andreas Mies für ihre Finalniederlage bei den French Open revanchiert. Die Franzosen setzten sich in der 1. Runde der "Swiss Indoors", einem Turnier der Kategorie World Tour 500, in einem packenden Match mit 7:6 (7:2), 6:4 nach 93 Minuten Spielzeit durch. Die Deutschen hatten genügend Chancen, das Spiel in ihre Richtung zu lenken, konnten aber keinen ihrer neun Breakbälle nutzen. Foto: Imago/Beautiful Sports