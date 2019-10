Krawietz schlägt in Shanghai auf

Beim Shanghai-Masters wird es heute Vormittag ab 7.50 Uhr ernst für das deutsche Doppel Kevin Krawietz (27) und Andreas Mies (29). Der Witzmannsberger Tennisprofi und sein Kölner Partner treffen in der Runde der letzten 32 beim Turnier der ATP-1000-Serie auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic, der mit seinem serbischen Landsmann Filip Krajinovic antritt. Djokovic ist derzeit auf Position 154 der Doppel-Rangliste registriert. Sein Partner - im Einzel immerhin an Position 49 in der Weltrangliste stehend - ist bisher im Doppel nicht aufgeführt. Ob das an Nummer 4 in Shanghai gesetzte fränkisch-rheinische Duo deshalb in der Favoritenrolle ist, muss sich zeigen.

Aus in der Runde 1

Zuletzt lief es nicht so gut für Krawietz/Mies (11. und 12. in der Doppel-Rangliste), denn bei ihrer ersten Station auf der Asien-Tour scheiterten die French-Open-Sieger schon in ihrer ersten Runde. Am letzten Dienstag war beim ATP-500-Turnier in Peking im Achtelfinale Endstation. Sie unterlagen Alexander Zverev/John Isner mit 6:4, 5:7 und 7:10 knapp im Match-Tiebreak. ct