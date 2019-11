Krawietz nun auf Platz 7

Der Höhenflug des Witzmannsberger Tennisprofis Kevin Krawietz kennt anscheinend keine Grenzen. Nach dem Doppel-Halbfinaleinzug mit Andreas Mies bei den Paris Masters am Wochenende wird Krawietz im neuen ATP-Ranking auf Position 7 der Doppelweltrangliste gelistet - noch nie war der 27-Jährige besser platziert. Doppelpartner Mies kletterte auf Rang 8 hoch.

Am heutigen Mittwoch machen sich die beiden Deutschen auf nach London, wo ab Sonntag die ATP Finals in der rund 15 000 Plätze fassenden O2-Arena stattfinden. Krawietz und Mies bekommen es in der Gruppenphase (Jeder-gegen-jeden) mit Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (beide Kolumbien), Jean-Julien Rojer (Niederlande)/Horia Tecau (Rumänien) und Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (beide Frankreich) zu tun.

Die erste Partie bestreiten die Deutschen am Montag um 13 Uhr (MEZ) gegen Rojer/Tecau. Die zwei besten Doppelpaare jeder Gruppe erreichen das Halbfinale. ct