Krawietz/Mies gewinnen ihr erstes ATP-Turnier in New York

Tennis-Profi Kevin Krawietz (27 Jahre) aus Witzmannsberg und sein Partner Andreas Mies (28) vom Kölner THC Stadion Rot-Weiss haben beim ATP-250-Turnier in New York für Furore gesorgt.

Das Doppel gewann am Sonntag den ersten Titel auf der ATP World Tour. Neben dem Endergebnis von 4:6 im ersten Satz und 5:7 im zweiten Satz präsentierten die beiden Doppel-Spezialisten im Finale gegen die erfahrene Paarung Aisam-ul-Haq Qureshi (38 Jahre, 16 ATP-Titel) und Santiago González (35 Jahre, 12 ATP-Titel) eine beeindruckende Leistung. Das finale Match dauerte rund eine Stunde und 15 Minuten.

Nachdem das Duo schon sechs Titel auf der ATP-Challenger-Tour gewann, bekamen Krawietz und Mies 250 ATP-Punkten, die bei beiden Spielern zu einem neuen Career High auf der ATP-Doppel-Weltrangliste führen, Andreas Mies steigt auf Rang 57, Kevin Krawietz sogar auf Rang 50. Dem Team winkt auch ein Preisgeld in Höhe von 39300 US-Dollar (35000 Euro).

Bald im Davis-Cup am Start?

Das deutsche Duo Krawietz/Mies ist bereits als Option für das Davis-Cup-Team im Gespräch. So öffnete der deutsche Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann Anfang Februar 2019 im Tennis-Magazin Emporkömmlingen die Tür: "Die Doppelspezialisten wie Kevin Krawietz, der in Australien die dritte Runde erreichte, und Andreas Mies, der unter den ersten 100 steht, haben genauso Chancen wie Rudi Molleker, Mats Moraing, der Kölner Oscar Otte oder Matthias Bachinger", so Kohlmann. ct