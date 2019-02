Krawietz im Halbfinale

Witzmannsberg/New York - Kevin Krawietz steht mit Andreas Mies im Halbfinale des Tennis-Weltranglistenturniers ATP 250 in New York. Nach Zwei-Satz-Siegen gegen die Doppel-Spezialisten Ken und Neal Skupski aus England (7:5, 7:5) und gegen John Millmann und Mackenzie McDonald (Australien/6:3, 6:2) treffen der Witzmannsberger und sein Partner heute (Samstag) im Halbfinale auf das favorisierte Duo Robert Lindstedt (Schweden) und den deutschen Daviscupspieler Tim Pütz. Foto: privat