Krause trifft auf Söder

Zehn Inhaber einer Bayerischen Ehrenamtskarte werden am traditionellen Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten teilnehmen. Sie haben bei der Nikolausverlosung des Bayerischen Sozialministeriums gewonnen. Aus dem Kreis Forchheim ist eine Gewinnerin dabei: Alexandra Krause aus Eggolsheim, die sich im Heimat- und Trachtenverein sowie im Musikverein engagiert und aktive Feuerwehrfrau ist.

"Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, leisten einen unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Sie bringen Menschlichkeit und Wärme in den Alltag. Dieses Engagement ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Zum Dank für den vielseitigen und unermüdlichen Einsatz bieten wir ihnen einen Gewinn, den es mit Geld so nicht zu kaufen gibt", sagte Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) zum Abschluss der Nikolausverlosung 2019, "die insgesamt zehn Gewinner der Nikolausverlosung stehen stellvertretend für die vielen Ehrenamtlichen in Bayern, die sich tagtäglich für unser Gemeinwohl einsetzen. Dafür gebührt ihnen unser Dank und unsere Anerkennung." red