Kratzspuren an einem Dacia

Eine Autofahrerin stellte Kratzspuren und weitere Beschädigungen an der Frontstoßstange ihres Dacia Sandero fest. Ein Unbekannter hat vermutlich mit einem Schlüssel oder einem ähnlichen Werkzeug die Beschädigungen verursacht. Das Fahrzeug stand die meiste Zeit in der Hauptstraße in Hofheim. Der Frau entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt unter Rufnummer 09521/9270.