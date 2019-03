Kratzer verursacht 2000 Euro Schaden

Einen Sachschaden von mindestens 2000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Sachbeschädiger an einem in der Wiesenstraße geparkten Audi eines 19-jährigen Weitramsdorfers. Dieser hatte sein Fahrzeug am Dienstag zwischen 16 und 17.45 Uhr im Bereich des Dr.-Stocke-Stadions abgestellt. Bei seiner Rückkehr bemerkte der Mann einen Kratzer, der sich über die komplette Beifahrerseite des Fahrzeugs zog. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 09561/645209 entgegengenommen.