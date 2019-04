Kratzer verursachen Schaden von 1000 Euro

Ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter VW Polo in der Ringgasse wurde von Unbekannten beschädigt. Am Donnerstagvormittag wurde der Pkw am linken vorderen Kotflügel und der hinteren Türe mittels unbekanntem Gegenstand so verkratzt, dass ein Schaden von mindestens 1000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Staffelstein unter Telefon 09573/2223-0 entgegen. pol