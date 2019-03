Kratzer und Delle an geparktem Seat

In der Zweibrückenstraße wurde am Sonntag zwischen 14.45 bis 16.10 Uhr ein grauer Seat beschädigt. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug schräg gegenüber des Kolpinghauses geparkt und stellte Kratzer und eine Delle in der Fahrertüre fest, als er zu seinem Pkw zurückkehrte. Die Beschädigung dürfte vermutlich durch unachtsames Türöffnen eines daneben geparkten Fahrzeugs entstanden sein. Die Polizeiinspektion Forchheim bittet eventuelle Zeugen, sich zu melden.