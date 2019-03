Kratzer in der Stoßstange

Am Freitag gegen 8.15 Uhr stellte der Fahrer eines schwarzen VW Golf sein Fahrzeug in Höhe der Würzburger Straße 30 in einer öffentlichen Parkbucht längs zur Straße ab. Als der Mann gegen 9.50 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass an seiner Stoßstange vorne rechts ein tiefer Kratzer vorhanden war. Vermutlich hatte ein unbekanntes Auto beim Vorwärtseinparken den Golf berührt. Die PI Herzogenaurach sucht Zeugen, welche in der Würzburger Straße entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können. Es wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09132/78090 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol