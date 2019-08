Am Dienstag wurde zwischen 7 und 16.15 Uhr auf einem Firmenparkplatz im Fabrikweg von bislang unbekannten Tätern die Motorhaube eines silbernen Audi A4 durch Kratzer beschädigt. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt, Tel. 09263/975020, in Verbindung zu setzen. pol