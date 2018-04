Kratzer in der Motorhaube

Ein 67-Jähriger stellte am Montagmorgen sein Auto in der Sattlertorstraße ab. Als er um 10.45 Uhr zu seinem blauen Skoda zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand beschädigt hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09191/7090-0 mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.