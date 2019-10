Kratzer im Mercedes: Verursacher gesucht

Einen silberfarbenen Mercedes C 220 CDI beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 29. September und 17. Oktober. An dem Mercedes waren auf der rechten Fahrzeugseite Kratzer und Dellen sowie roter Farbabrieb erkennbar. Als Unfallörtlichkeit konnte der 55-jährige Halter lediglich das Stadtgebiet Lichtenfels mit den Parkplätzen Gymnasium, Edeka/Netto "Zur Heide" und Mainau eingrenzen. Etwaige Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 in Verbindung zu setzen.