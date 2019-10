Ein unbekannter Täter verkratzte in der Nacht zum Donnerstag zwischen 19 und 8.30 Uhr den Kofferraumdeckel eines blauen Opel Tigra, der zu dieser Zeit zuerst in der Klosterlangheimer Straße und danach im Sonnenweg in Reundorf abgestellt war. Dem Schadensbild nach stellte ein Unbekannter irgendeinen Gegenstand auf dem Auto ab. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen.