Kratzer im Kia: 500 Euro Schaden

In der Unteren Straße in Ebensfeld wurde zwischen Montagabend und Dienstagmittag ein geparkter silberfarbener Kia beschädigt. Ein bis dato Unbekannter verkratzte hier die Fahrerseite, wodurch ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0 in Verbindung zu setzen. pol