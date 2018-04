Kratzer im Autolack

In der Nacht von Sonntag, 8. April, auf Montag, 9. April, wurde ein in der Konrad-Zirkel-Straße ordnungsgemäß auf einem Parkplatz vor der Hausnummer 35 abgestellter blauer Ford Fiesta verkratzt. Ein Unbekannter hatte mit einem spitzen Gegenstand entlang der rechten Fahrzeugseite Kratzer angebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Wer hat in der Zeit von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag um 13.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter Tel.: 09741/60 60. pol