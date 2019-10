Ein Unbekannter hat einen blauen Dreier-BMW, der von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz am Tränkberg in Haßfurt abgestellt war, auf der Motorhaube verkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 250 Euro beziffert. Wer kann der Polizei in Haßfurt Hinweise zu diesem Vorfall geben?