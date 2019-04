Kratzer am VW

Die Polizei sucht die Verursacher eines Schadens an einem Auto. Am Mittwoch zwischen 15.50 und 16 Uhr parkte ein 62-jähriger Autofahrer seinen VW am Kirchplatz in Sand. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der Heckklappe deutliche Kratzspuren fest. Diese könnten von zwei umherfahrenden Kindern verursacht worden sein, die zuvor dort mit ihren Rädern unterwegs waren. Die Höhe des Sachschadens am VW dürfte bei rund 1500 Euro liegen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Telefon 09521/9270 entgegen.