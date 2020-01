Kratzer am Passat

War es eine Unfallflucht? Am Montagvormittag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr wurde der VW Passat einer Arztbesucherin auf dem Praxisparkplatz in Kirchlauter, Pettstadter Grund 1, angefahren. Es blieben Kratzer an der hinteren Stoßstange zurück. Nach Einschätzung der Autofahrerin und des Sachbearbeiters der Polizei ist denkbar, dass der Unfallverursacher die Kollision nicht bemerkt hat. Hinweise erbittet die Polizei Ebern, Ruf 09531/9240.