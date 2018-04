Kratzer am Auto ärgern Coburger

Dass die Heckklappe an seinem VW Tiguan verkratzt ist, musste am Mittwochnachmittag ein 27-jähriger Coburger feststellen. Das Fahrzeug stand seit dem Vortag auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts im Kanonenweg. Der Sachschaden kann mit rund 500 Euro beziffert werden. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Coburger Polizei unter der Telefonnummer 09561/645-209 in Verbindung zu setzen. pol