Auf dem Stellplatz des Quellenhofes in der Victor-von-Scheffelstraße wurde zwischen Freitag und Sonntag der Pkw eines 79-jährigen Bewohners beschädigt. Der unbekannte Täter verkratzte die rechte Fahrzeugseite des VW Golf in der Länge, so dass ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/22 23-0 entgegen. pol