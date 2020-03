Krapp kommt auf 81,43 Prozent

Der 46 Jahre alte Matthias Krapp (CSU) wird in Priesendorf Nachfolger seiner Parteifreundin Maria Beck, die nach zwei Amtszeiten nicht mehr angetreten war. Er erhielt 81,43 Prozent der Stimmen. Der dreifache Familienvater war der einzige Kandidat und will unter anderem mit dem Gemeinderat und den Bürgern ein Detailkonzept für ein Mehrgenerationenhaus als Treffpunkt für Jung und Alt ausarbeiten. Ebenso will er den Erhalt der Schule sichern. sem