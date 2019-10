Kranzniederlegung zum Volkstrauertag

Anlässlich des Volkstrauertages werden Kränze niedergelegt:

Freitag, 1. November:

Albertshausen: 14 Uhr Friedhofsgang mit Segnung der Gräber und Totenehrung, danach Kranzniederlegung durch Bürgermeister Anton Schick; Arnshausen: 13.30 Uhr Andacht im Friedhof, danach Kranzniederlegung am Ehrenmal durch Bürgermeister Thomas Leiner; Hausen: 14 Uhr Andacht im Friedhof, danach Kranzniederlegung am Ehrenmal durch Oberbürgermeister Kay Blankenburg; Kleinbrach: 18 Andacht im Friedhof, danach Kranzniederlegung am Ehrenmal durch Oberbürgermeister Kay Blankenburg; Reiterswiesen: 10.15 Uhr Gottesdienst in der Kirche, danach Kranzniederlegung am Ehrenmal durch Bürgermeister Anton Schick; Winkels: 8.45 Gottesdienst in der Kirche, danach Kranzniederlegung am Ehrenmal durch Bürgermeister Thomas Leiner.

Samstag, 16. November: Garitz: 18 Uhr Gottesdienst in der St.-Nepomuk-Kirche, danach Kranzniederlegung am Ehrenmal durch Bürgermeister Anton Schick.

Sonntag, 17. November: Poppenroth: 9.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche, danach Kranzniederlegung am Ehrenmal durch Bürgermeister Thomas Leiner; Bad Kissingen: 11.15 Uhr Feierstunde im Parkfriedhof mit Oberbürgermeister Kay Blankenburg. sek