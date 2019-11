Kranzniederlegung am Volkstrauertag

In Ebelsbach und in den Gemeindeteilen finden am Volkstrauertag, Sonntag, 17. November, Kranzniederlegungen statt. Die Gedenkfeier in Ebelsbach beginnt um 11 Uhr nach dem Gottesdienst und wird vom Musikverein "Harmonie" musikalisch umrahmt. In den Ortsteilen gelten folgende Zeiten: in Steinbach um 8.45 Uhr am Denkmal, in Schönbach um 9.15 Uhr am Gedenkstein im Friedhof, in Gleisenau um 9.45 Uhr vor dem Gottesdienst am Gedenkstein im Friedhof, in Schönbrunn um 11.15 Uhr am Denkmal im Friedhof und in Rudendorf um 15 Uhr ebenfalls am Denkmal im Friedhof. red