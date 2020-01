Kranwagen rammt Linienbus

Zu einem schadensträchtigen Unfall ist es am Mittwochmorgen in der Bamberger Straße gekommen. Ein 57-jähriger Kranwagenfahrer wollte aus einem Tankstellengelände nach links auf die Bamberger Straße fahren. Da kam von links eine 51-jährige Busfahrerin mit ihrem Linienbus. In der Annahme, noch vor dem Bus einfahren zu können, fuhr der Kranwagenfahrer auf die Straße ein. Dabei touchierte der vorne überstehende Kranaufbau die rechte Seite des Linienbusses und beschädigte diesen massiv. Der Schaden am Bus wird auf etwa 40 000 Euro geschätzt. Am Kranwagen entstanden etwa 5000 Euro Schaden. Zur Zeit des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste in dem Bus. Die Busfahrerin wie auch der Kranwagenfahrer blieben unverletzt. Mitarbeiter des Bauhofes reinigten die Fahrbahn mit einer Kehrmaschine. Die Bamberger Straße musste kurzfristig für den Verkehr komplett gesperrt werden. Größere Verkehrsbehinderungen blieben aber aus. pol