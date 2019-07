Krankheiten der Niere

Die kranke Niere ist das Thema von Dr. med. Hans-Joachim Müller, Ärztlicher Direktor, Chefarzt für Innere Medizin und Facharzt für Nephrologie, am Mittwoch, 24. Juli, in der Capio Franz von Prümmer Klinik. Beginn ist um 18 Uhr. Da nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen vorhanden ist, ist eine Anmeldung unter Tel. 09741/89 80 notwendig.

Für den Blutdruck

Gesunde Nieren scheiden Stoffwechselgifte aus und regulieren Wasser- und Elektrolythaushalt, den Blutdruck, den Knochenstoffwechsel, den Säure-Basen-Haushalt und den Bluthormonspiegel. Viele Erkrankungen des Menschen führen bei unzureichender Behandlung zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion. Davon sind aktuell mehr als eine Million Menschen in Deutschland betroffen. Das Risiko, für Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion frühzeitig zu sterben, ist deutlich erhöht. Wenn die Diagnose zu spät gestellt wird, können Folgeerkrankungen nicht rechtzeitig erkannt und ausreichend behandelt werden.

Der Vortrag von Dr. med. Hans-Joachim Müller über die Erkrankungen der Nieren ist auch für medizinische Laien verständlich, heißt es in einer Mitteilung. Im Anschluss werden die Fragen beantwortet. red