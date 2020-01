Krankheit: Krise und Chance zugleich

Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung der Erzdiözese Bamberg lädt am Donnerstag, 16. Januar, um 14 Uhr zum Bildungsnachmittag in das Landhotel "Wittelsbacher Hof" in Hollfeld ein. Der Pastoralreferent und Krankenhausseelsorger Alfons Staudt wird zum Thema "Krankheit: Krise und Chance" referieren. Krankheiten und Unfälle stürzen das gewohnte Leben oft plötzlich ins Chaos. Vieles ist fremd, verwirrend und erschreckend. Wie und wo finde ich Halt und Hilfe in dieser Krise? Der Vortrag möchte diesen Gefühlen und Fragen nachspüren und Mut machen, in der Krise auch neue Chancen für ein bewussteres Leben zu entdecken. red