Krankenstand in Coburg gestiegen: Fehltage liegen über dem Landesschnitt

Der Krankenstand in Coburg ist im Jahr 2018 angestiegen. Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen nahmen um 0,3 Prozentpunkte zu. Mit 4,5 Prozent gab es in der Region einen deutlich höheren Krankenstand als im Landesdurchschnitt (3,7 Prozent). Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern 45 krankgeschrieben. Zum Vergleich: Der höchste Krankenstand in Bayern wurde mit 4,6 Prozent in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld sowie in den Landkreisen Hof und Wunsiedel verzeichnet.

Die Analyse der DAK-Gesundheit für die Stadt und den Landkreis Coburg zeigt die wichtigsten Veränderungen bei der Zahl und Dauer der Krankschreibungen. Den größten Anstieg gab es mit elf Prozent bei Bronchitis, Erkältungen und ähnlichen Atemwegserkrankungen. Diese Gruppe bildet die zweithäufigste Ursache für Arbeitsausfall in der Region. Einen Rückgang um vier Prozent gab es hingegen bei den Muskel-Skelett-Erkrankungen. Rückenschmerzen und Co. verursachten dennoch erneut jeden fünften Ausfalltag und führten weiterhin die Rangliste der krankheitsbedingten Fehlzeiten an. Die Zahlen bei den psychischen Erkrankungen, zu denen Angstzustände und Depressionen zählen, blieben nahezu konstant und rangierten an dritter Stelle.

"Mit unseren Analysen zum Krankenstand in der Region Coburg setzen wir gezielt beim betrieblichen Gesundheitsmanagement an und bieten Arbeitgebern konkrete Hilfe", sagt Volker Seifarth, Chef der DAK-Gesundheit in Coburg.

Suchtprobleme weit verbreitet

Die DAK-Gesundheit untersucht in ihrem aktuellen Gesundheitsreport mit dem Schwerpunkt "Sucht 4.0 - Trinken, Dampfen, Gamen in der Arbeitswelt", wie viele Erwerbstätige im Freistaat mit gravierenden Problemen durch Alkohol, Zigaretten und Computerspiele zu kämpfen haben. Für das Schwerpunktthema wertete das IGES-Institut die Fehlzeiten aller erwerbstätigen Mitglieder der DAK-Gesundheit in Bayern aus, flankiert von Analysen der ambulanten und stationären Versorgung. Eine repräsentative Befragung von 5000 Beschäftigten sowie eine Expertenbefragung geben Aufschluss über die Verbreitung und den Umgang mit den verschiedenen Suchtmitteln.

Das Fazit: Hunderttausende Beschäftigte in Bayern haben ein Suchtproblem.

Erstmals untersucht der DAK-Report das Thema Computerspielsucht in der Arbeitswelt. Ergebnis: Rund 380 000 Erwerbstätige in Bayern zeigen ein riskantes Nutzungsverhalten. Die Betroffenen fehlen aber im Job nicht nur, weil sie wegen ihrer Suchtproblematik krankgeschrieben werden. Vielmehr zeigen sich bei ihnen in allen Diagnosegruppen mehr Fehltage.

Besonders deutlich ist der Unterschied bei den psychischen Leiden: Hier sind es viermal so viele Fehltage. Bei Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen gibt es ein Plus von über 127 Prozent, bei Atemwegserkrankungen sind es 60 Prozent.

Alkohol das Hauptproblem

Drei von vier Fehltagen bei Suchtproblemen sind in Bayern auf Alkohol zurückzuführen. Laut Studie der DAK-Gesundheit hat jeder elfte Arbeitnehmer hierzulande einen riskanten Alkoholkonsum. Bei Männern beginnt das beispielsweise bei täglich mehr als zwei 0,3-Liter-Gläsern Bier, bei Frauen schon bei einem 0,3-Liter-Glas Bier pro Tag. Mit ihrem Trinkverhalten setzen sich rund 650 000 Erwerbstätige in Bayern Risiken aus, krank oder abhängig zu werden.

"Keine Droge verursacht so umfangreiche soziale und gesundheitliche Schäden in der Gesellschaft wie Alkohol. Das riskante Trinken bleibt daher ein zentrales Problem im Freistaat, das auch gravierende Folgen in der Arbeitswelt hat", sagt Volker Seifarth.

Mit Blick auf die Ergebnisse des Reports bietet die DAK-Gesundheit ihren Versicherten ab sofort ein neues präventiv ansetzendes Hilfsangebot bei Alkoholproblemen an. Die Anmeldung ist auf www.dak.de/vorvida möglich.

Erstmals untersucht der Report auch das Thema Gaming und seine Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Demnach spielen 54 Prozent der Erwerbstätigen in Bayern Computerspiele. 5,5 Prozent der Erwerbstätigen gelten als riskante Gamer. Das heißt: 380 000 Beschäftigte zeigen ein auffälliges Nutzungsverhalten. Vor allem junge Beschäftigte zwischen 18 und 29 Jahren sind laut DAK-Report gefährdete Computerspieler.

Rauchen die verbreitetste Sucht

17,4 Prozent der Arbeitnehmer hierzulande (jeder sechste Erwerbstätige) sind zigarettenabhängig. Unter den jungen Erwerbstätigen zwischen 18 und 29 Jahren gibt es mit 16,3 Prozent den geringsten Anteil. Bei den 60- bis 65-jährigen Berufstätigen raucht fast jeder Vierte (23,7 Prozent). Und etwa jeder zweite Raucher raucht auch während seiner Arbeitszeit. red