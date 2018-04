Kranken helfen durch Blutspende

Allein in Bayern werden täglich etwa 2000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. In Burkardroth ist der nächste Blutspendetermin am Dienstag, 10. April, von 17.30 bis 20.30 Uhr im Schützenhaus Zahlbach. sek