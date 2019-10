Kramme: Bahnhof muss barrierefrei werden

Die Parlamentarische Staatssekretärin Anette Kramme (SPD) hat sich bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für den zeitnahen barrierefreien Umbau des Pegnitzer Bahnhofs starkgemacht und die Aufnahme des Bahnhofs in das Barrierefreiheitsprogramm des Bundes gefordert. Nachdem die Bayerische Staatsregierung den Bahnhof in das "Bayern-Paket II" aufgenommen und bereits den Startschuss für den vorzeitigen Maßnahmebeginn gegeben habe, sei es nun unerlässlich, dass der Bund den Bahnhof in Pegnitz in das angekündigte Barrierefreiheitsprogramm aufnehme. "Die Situation am Pegnitzer Bahnhof ist schlichtweg seit Jahren unzumutbar. Wenn wir wollen, dass mehr Menschen auf die Schiene umsteigen, müssen wir ein attraktives Angebot für alle Bevölkerungsgruppen schaffen. Barrierefreie Zugänge sind dafür essenziell", so Anette Kramme. red