Krallen richtig kürzen

Zu einem Themenabend "Hundekrallen richtig kürzen" mit Laura Hochmuth wird am Montag, 3. Februar, um 19 Uhr ins Erlebniszentrum für Mensch & Hund in Neuenmarkt eingeladen. In diesem Vortrag wird Hundetrainerin Laura Hochmuth den anatomischen Aufbau der Hundekralle erklären und zeigen, wie man sie auf ein gesundes Maß zurückarbeiten und mit wenig Aufwand auf dieser Länge halten kann. Außerdem wird es darum gehen, wie man einen Hund (wieder) an ein entspanntes Krallenschneiden gewöhnen kann. Sozialverträgliche, ruhige Hunde, die den Ablauf des Themenabends nicht stören, dürfen mitgebracht werden; im Innenbereich herrscht Leinenpflicht. red