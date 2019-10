Kraftvolle Texte mit viel irischem Segen

Judy Harper und ihr Mann Michael Weisel musizieren mit Harfe, Kontrabass und Gesang. Im Kirchenkonzert aus der Reihe "Segensgold" am Sonntag, 3. November, um 17 Uhr in der katholischen Kirche Stegaurach widmen die Musiker sich der Welt irischer Segenswünsche. Sie haben alte Segenstexte vertont und eigene Stücke in der Tradition der Segenswünsche komponiert. Daneben erklingen englische Hymnen, instrumentale Melodien und eigene Kompositionen für Herz und Seele eingebettet in Gebete und Segensgedanken. red