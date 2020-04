Kraftvoll sitzen oder stehen wie ein Berg

Der Verein "Gemeinsam gegen Krebs" hat bisher mit kleinen Sportübungen etwas Abwechslung in den Corona-Alltag gebracht. Nach den Osterfeiertagen nimmt Birgit Schmitt mit zu der Übung "Du bist der stabile Berg!" Die Haltung ist wieder im Stehen, Sitzen oder Liegen möglich, wichtig sind dabei gestreckte Beine.

Der Berg ist eine Übung aus dem Hatha-Yoga und bringt den Körper wieder in seine natürliche Balance. Es finden während der Pose "Asana" viele kleine Muskelkontraktionen im Körper statt. Auf mentaler Ebene symbolisiert er Mut, Kraft, Standfestigkeit und Selbstvertrauen. Und so geht's laut Übungsleiterin Birgit Schmitt: "Setze Dich jetzt aufrecht auf dem Stuhl oder Therapieball, beide Füße fest am Boden. Fingerspitzen zusammen und über den Scheitel halten. Atme achtmal ein und aus. Lasse die Arme langsam vor dem Herzen nach unten kommen und spüre dieser kraftvollen Haltung einige Minuten nach." Die Meditation dazu: "Du sitzt oder stehst kraftvoll wie ein Berg. Nichts kann Dich aus Deiner Ruhe bringen, auch wenn Sturm und Gewitter um Dich herum tobt. Du weißt, dass Dinge kommen und wieder gehen. Was bleibt, sind Deine innere Ruhe und Stärke!" Noch ein Tipp: Bitte jeden Tag einmal die Berghaltung üben! eh