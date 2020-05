Kraftradfahrer übersehen

Ein Mann wurde bei einem Unfall verletzt, der sich am Dienstag gegen 7 Uhr ereignet hat. Dieser war mit seinem Kraftrad in der Münnerstädter Straße unterwegs und überholte einen in die Brunnengasse abbiegenden Pkw. Im selben Moment bog eine Autofahrerin von der Brunnengasse nach links in die Münnerstädter Straße ab. Sie übersah den Kraftradfahrer, und es kam zum Zusammenstoß. Dieser wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und mit dem Rettungsdienst in ein Bad Kissinger Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Kraftrad entstand ein Totalschaden. Insgesamt beläuft sich laut Polizei der Schaden auf 10 000 Euro. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die Feuerwehr Nüdlingen und die Straßenmeisterei waren mit der Absicherung der Unfallstelle betraut. pol