Eine Person ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Bahnhofstraße/Zentstraße schwer verletzt worden. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Zentstraße und wollte in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Kraftrades. Dieser stürzte und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 3500 Euro. Am Kleinkraftrad entstand ein Totalschaden. pol