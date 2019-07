Am Montagabend gegen 17.30 Uhr kam es in Kronach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kraftrad und einem Dacia. Der 16-Jährige Kraftrad-Fahrer wollte aus der Shell-Tankstelle nach rechts auf die Kulmbacher Straße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw, welcher von der Kriegsopfersiedlung ebenfalls in die Kulmbacher Straße einbiegen wollte. Der Jugendliche stürzte und zog sich Schürfwunden zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.