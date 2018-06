Kraftquelle für den Glauben

KA



Bürgermeister Jürgen Hennemann zeigte beim Jubiläum der Marienkapelle auf, wie man nach Recherchen von Kreisheimatpfleger Günter Lipp die Rathausglocke eigens für diesen Tag wieder in Gang gesetzt habe. Die Stadt Ebern sei stolz auf die Marienkapelle, ein Schmuckstück, dessen Erhalt man stets unterstützt habe.Das Gebäude zeige, dass in Ebern auch heute noch christliche Werte gelebt würden.Damals, so das Stadtoberhaupt, seien entscheidende Sponsoren die Familien von Altenstein und von Rotenhan gewesen. Stellvertretend für sie trug sich Hermann von Rotenhan aus Eyrichshof in das goldene Buch der Stadt Ebern ein, daneben auch Pfarrer Rudolf Theiler und Domkapitular Jürgen Lensen.Eberns evangelischer Pfarrer Bernd Grosser sprach ein, wie er es mit einem Augenzwinkern nannte, "ökumenisches" Grußwort. Seit etwa 150 Jahren werde die Marienkapelle von beiden Konfessionen genutzt, in der Gegenwart bei bestens laufender Ökumene. Angesichts einer nachlassenden Wertschätzung für die Beerdigungskultur wünschte er der Kapelle eine neue Wertschätzung bei künftigen Generationen.Landrat Wilhelm Schneider wertete die Marienkapelle als Zeugnis einer wertvollen Baukultur, die auch für den Landkreis ihre Bedeutung habe. Sie stelle eine Kraftquelle und einen Erfahrungsort für den Glauben der Menschen dar. Als Friedhofskapelle sei sie ein Ort der Stille, der Trauer, des Erinnerns, des lebendigen Glaubens. Sein Wunsch lautete, dass dies so bleiben möge.