Der Heimatkundliche Verein Zeegenbachtal lädt am heutigen Freitag um 19 Uhr zu einer Lesung in den Strullendorfer Glaskasten, Lindenallee 2, ein. Dunja Schütz liest aus dem Buch "Kraftort. Wanderung in Franken", herausgegeben von Wolfgang Körner. Dabei kommen insbesondere Orte in Strullendorf, Bamberg und auf dem Walberla zur Sprache, so die Veranstalter. red