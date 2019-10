Kraftfahrer schlägt Parkplatzwächter

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr wollte der Parkplatzwächter auf dem Autohof Schnaittach (Kreis Nürnberger Land) an der Autobahn 9 die Stellplatzmiete von einem Kraftfahrer aus Litauen kassieren, der in seinem Sattelzug auf dem Parkplatz nächtigte. Nachdem der Wächter mehrmals an die Scheibe geklopft hatte, öffnete der 55-Jährige schließlich. Nach einem kurzen Streitgespräch schlug der alkoholisierte Kraftfahrer dem Parkplatzwächter plötzlich mit einem Plastikrohr auf die Schulter, wobei der Geschädigte starke Schmerzen und ein Hämatom davontrug. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der 55-jährige Lastwagenfahrer eine Sicherheitsleistung wegen gefährlicher Körperverletzung zahlen. pol